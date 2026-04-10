У Львові діє щонайменше вісім магазинів мережі U420

Колишній засуджений за їзду під наркотиками підприємець Володимир Чебан, чий ФОП вказувався на сайті мережі магазинів U420, намагається зупинити дію постанови Кабінету Міністрів, яка забороняє обіг речовини ADB-4en-PINACA і вважає її наркотичним засобом. Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

Володимир Чебан уже тричі звертався до суду з заявами про зупинення дії постанови Кабміну до набрання судового рішення законної сили. Двічі заяви про забезпечення позову залишали без розгляду через несплату судового збору, а під час третього розгляду цього клопотання суд в його задоволенні відмовив.

Інтереси Володимира Чебана представляє адвокатка Олеся Серебряник. За її словами, включення речовини ADB-4en-PINACA до переліку наркотичних засобів «фактично унеможливлює продовження господарської діяльності», а також «призводить до втрати інвестованих коштів» та «створює для заявника значні фінансові втрати та боргові зобов’язання».

Олеся Серебряник готується захищати не лише Володимира Чебана, а й інших зацікавлених у роботі мережі U420.

«Чебан не є єдиним клієнтом з бізнесу U420, але я не можу це розголошувати. Справа в тому, що я безпосередньо займаюсь його (Чебана, – ред.) питанням з приводу оскарження постанови Кабінету Міністрів, тому що вважаю, як спеціалістка, що вона в тому числі порушує його права та інтереси. Тому ми і збираємося звернутися до суду (вже з позовом, – ред.)», – повідомила адвокатка.

За даними «Слідства.Інфо», бізнесмен імовірно є підставною особою. За даними реєстру судових рішень, його неодноразово притягували до кримінальної відповідальності. У 2007 році – за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання наркотичних та психотропних речовин, у 2009 році – за крадіжку з проникненням у житло та збут вогнепальної зброї, у 2015 році – знову за крадіжку. З 28 лютого 2018 року він перебував у Криворізькій установі виконання покарань. У 2019 його знову засудили за крадіжку на 3 роки, але у 2022 році умовно-достроково звільнили.

У матеріалах судових справ вказано, що Володимир Чебан то керував мопедом «Кадет» у стані наркотичного сп’яніння, то крав гумовий човен, то у нього «виник протиправний умисел, направлений на незаконне придбання наркотичного засобу – метадон (фенадон) для особистого вживання без мети збуту». Останній випадок трапився у січні 2026 року в Києві, коли Чебан уже мав стосунок до U420, і в цій мережі працювало понад 70 магазинів.

Зазначимо, магазини позиціонують себе як заклади з продукцією на основі легалізованого канабісу, однак у продажі є так звані «сувеніри» – зокрема гашиш і джоінти. Журналісти Bihus.Info провели лабораторний аналіз продукції, яку продають у мережі магазинів U420, та виявили у її складі синтетичний канабіноїд – речовину, обіг якої в Україні заборонений.

У Львові працює щонайменше вісім таких магазинів, однак після розголосу точні адреси локацій прибрали з сайту мережі. Наприкінці березня депутати ЛМР звернулись до президента, Верховної Ради та Кабміну із вимогою відреагувати на ситуацію. Крім цього, народний депутат Роман Грищук повідомив, що звернувся до міністра внутрішніх справ щодо діяльності магазинів U420.