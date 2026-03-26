Йдеться про мережу U420, що позиціонує себе як заклад із продукцією на основі легалізованого канабісу

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся у поліцію і прокуратуру через точки продажу хімічних наркотиків під виглядом сувенірів у Львові. Депутатка від «Голосу» Вікторія Христенко зауважила, що її 13-річна донька вільно купила так звані сувеніри з чіткою інструкцією, як отримати від них задоволення. Журналісти Bihus.Info провели лабораторний аналіз цих «сувенірів», який у складі продукції синтетичний канабіноїд. Тому депутати ЛМР звернулись до президента, Верховної Ради та Кабміну із вимогою відреагувати на ситуацію.

Йдеться про мережу магазинів U420, яка виникла в Києві і за рік виросла до 30 магазинів. У Львові є вісім точок продажу. Також мережа діє у Харкові, Дніпрі та Одесі. Магазини позиціонують себе як заклади з продукцією на основі легалізованого канабісу, однак у продажі є так звані «сувеніри» – зокрема гашиш і джоінти. Журналісти Bihus.Info придбали товари та передали їх на аналіз до двох лабораторій – приватної та державної, зокрема, до експертно-криміналістичного центру МВС.

За результатами експертиз, у складі продукції міститься виявили канабіноїд – речовина, обіг якої в Україні заборонений. Це різновид спайсу, який через неконтрольоване виробництво може мати непередбачуваний склад і становити серйозну загрозу для життя, включно з ризиком важких отруєнь або зупинки серця.

Під час сесії Львівської міськради в четвер, 26 березня, депутатка від Голосу Вікторія Христенко зачитала звернення до правоохоронців із проханням перевірити діяльність магазинів U420 у Львові. За її словами, її 13-річна донька безперешкодно купила нарковмісні речовини під виглядом сувенірів та отримала інструкцію, як отримати від них задоволення. Вона зауважила, що ці магазини орієнтовані суто на дітей та підлітків.

Міський голова Львова Андрій Садовий додав, що вже звернувся до правоохоронців та зауважив, що депутатське звернення скерують до державних органів.

Додамо, що після розслідування журналістів народний депутат Роман Грищук повідомив, що звернувся до міністра внутрішніх справ щодо діяльності магазинів U420.

Нагадаємо, 21 січня поліцейські викрили мережу так званих «кофішопів», які у центрі Львова продавали наркотики під виглядом желейок, цукерок та електронних сигарет. Назву мережі правоохоронці не розголошували, однак за даними ZAXID.NET, мова йшла про U420. На сайті мережі були розміщені фото шоколадних цукерок в обгортках, на яких зображені зайчики, ідентичні тим, що оприлюднили правоохоронці.