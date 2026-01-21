Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 800 желейок, більше 500 цукерок, шоколадки та близько 300 картриджів для електронних сигарет

У Львові поліцейські викрили мережу так званих «кофішопів», які у центрі міста продавали наркотики під виглядом желейок, цукерок та електронних сигарет. Організатори розповсюджували продукцію через мережу магазинів у Львові та Києві. Про це в середу, 21 січня, повідомила поліція Львівщини.

За даними слідства, з червня 2025 року 45-річний мешканець Києва та двоє львів’янок віком 21 та 22 роки організували схему продажу наркотиків у так званих «кофішопах». Зазначається, що 45-річний киянин закуповував оптом партії психотропних речовин, а також наркотичний засіб екстракт канабісу.

фото прокуратури

У своєму помешканні чоловік виготовляв наркотики. Надалі чоловік із отриманої сировини виготовляв желейні вироби, цукерки, шоколадки і картриджі для електронних сигарет та ополіскувачі для ротової порожнини з вмістом наркотичних речовин. Готові вироби із вмістом наркотиків перевозили до Львова і реалізовували як легальні через офіційно зареєстровану мережу магазинів.

Під час обшуків за місцем проживання та в автівках затриманих вилучили понад 800 желейок, більше 500 цукерок, шоколадки, близько 300 картриджів та інгаляторів, каністри з ополіскувачем для ротової порожнини, банки та інші ємності з психотропними речовинами, 115 банок з екстрактом канабісу, зіп-пакети з псилоцибіновими грибами, психотропні речовини МDMA, LSD та кетамін, засоби та інгредієнти для виготовлення «продукції», засоби для фасування та чорнові записи.

Назву мережі правоохоронці не розголошують, однак можна припустити, що йдеться про кофішопи «U420», які діють в Україні як легальні магазини. На сайті мережі розміщені фото шоколадних цукерок в обгортках, на яких зображені зайчики, ідентичні тим, що оприлюднили правоохоронці.

Усім затриманим повідомили про підозру за незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК). Учаснику схеми також інкримінують незаконне придбання психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Киянину обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна. Двом іншим організаторам схеми обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. За вчинене львів’янкам загрожує від 6 до 10 років тюрми з конфіскацією майна.