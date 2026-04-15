Іноземці реалізовували в Одесі підроблені долари

Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершило досудове розслідування щодо двох іноземців, які організували канал постачання на територію України підроблення грошей в особливо великих розмірах. Про це повідомило відомство 15 квітня.

За даними БЕБ, група осіб, серед яких громадяни Туреччини та Азербайджану, організувала в Одеській області канал збуту фальшивих 100-доларових банкнот. Підроблену валюту постачали з Туреччини. Підозрювані продавали підробку за 30% від номіналу. Детективи викрили «ділків» під час збуту фальшивих грошей на суму понад 10 тис. доларів. У ході експертного дослідження вдалось встановити, що купюри є підробленими.

«Купюри не відповідають справжнім грошовим знакам країни-виробника за способом друку та захисними елементами», – ідеться у повідомленні. При цьому зовні ці банкноти виглядали як справжні. У БЕБ додали, що під час візуального огляду та перевірки детектором їх неможливо було відрізнити від оригіналів.

Обом фігурантам справи уже повідомили про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 199 Кримінального кодексу України (виготовлення та збут підроблених грошей і цінних паперів). Чоловікам обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, а обвинувальний акт скеровано до суду.

