Правоохоронці встановлюють канали надходження підробленої валюти

На Львівщині припинили діяльність організованої групи, яка займалась збутом підробленої американської валюти. Про це у понеділок, 30 вересня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, збут підробленої іноземної валюти у регіоні налагодили двоє мешканців Львівщини. Мова йде про фіктивні стодоларові купюри, які обмінювали в пунктах обміну на гривні.

«Для реалізації свого плану вони залучили трьох спільників. Між учасниками було чітко розподілено ролі та обов’язки. Організатор та співорганізатор зберігали фальшиві гроші, забезпечували цими коштами інших учасників, координували їхні дії, отримували “прибуток”, виплачували спільникам обумовлений “заробіток” у відсотковому еквіваленті від збутого. Виконавець безпосередньо здійснював продаж підробки в обмінниках. Один із пособників підшукував збувачів фальсифікованих грошей, інший – виконував функцію водія», – повідомили деталі у прокуратурі.

Окрім цього, для збуту фіктивних американських доларів вони залучили ще двох львів’ян, які не входили до складу організованої групи і не знали про злочинну діяльність. За виконану роботу вони отримували дивіденди від прибутку.

Також у прокуратурі повідомили, що підозрювані двічі намагалися збути підроблену валюту. Однак, в обмінниках виявили підробки, після чого чоловіки втікали з місця події на автомобілі.

Усі фото Львівської прокуратури

У результаті оперативно-розшукових заходів усіх чоловіків встановили та затримали. Під час обшуків у них вилучили більше 220 тис. грн, понад 23 тис. доларів, з яких 17 тис., ймовірно, з ознаками підроблення. Також вилучили дев’ять автівок преміум-класу та чорнові записи.

Як повідомили у ТУ БЕБ у Львівській області, задокументовано шість епізодів злочинної діяльності. Загалом фальшивомонетники збули 6 600 підроблених доларів та намагались збути ще 3 300 доларів.

Слідчі дії тривають. Призначені експертизи. Правоохоронці встановлюють канали надходження підробленої валюти.

П’ятьом учасникам організованої групи та двом чоловікам, які не входили до її складу, повідомили про підозру. Їм інкримінують придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, а також замах на збут підробленої іноземної валюти (ч. 2, 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199 КК України).