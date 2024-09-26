Українка перевозила рекордну суму готівки в багажі

Польські митники виявили в пасажирки поїзда «Київ-Перемишль», громадянки України, рекордну суму незадекларованої готівки. Українка перевозила 355 тис. євро та 46 тис. доларів у валізі для багажу.

Як повідомила в четвер, 25 вересня, Підкарпатська митно-податкова служба в Перемишлі, гроші виявили під час огляду пасажирського потяга «Київ-Перемишль». Одна з пасажирок, громадянка України, подала валютну декларацію на перевезення 20 тис. євро. Під час детальної перевірки виявилося, що жінка перевозила значно більшу суму грошей – понад 355 тис. євро та 46 тис. доларів США. Це еквівалент 1,7 млн ​​злотих. Гроші були в пакеті, захованому в багажі жінки. Проти мандрівниці відкрили кримінальне провадження. Також її оштрафували на 50 тис. злотих.

Польські митники нагадують, що особи, які в’їжджають або виїжджають з Європейського Союзу, зобов’язані повідомляти митним органам про перевезення готівки, якщо її вартість дорівнює або перевищує загальному еквіваленту 10 000 євро. За неповідомлення про перевезення коштів або внесення недостовірних даних у валютну декларацію передбачено штраф.

З початку року співробітники митно-податкової служби під час перевірок на Підкарпатській ділянці польсько-українського кордону виявили понад 130 випадків незаконного перевезення готівки в різних валютах на суму понад 2,6 млн злотих. Понад 60% порушників виявили працівники залізничної митниці Перемишль-Медика.

Окрім того, днями понад 350 тис. злотих готівкою перевозив громадянин України, затриманий у пункті пропуску в Долгобичуві. Він не повідомив про це митним службам, тому його оштрафували на 17 700 злотих.