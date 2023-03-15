Коробки з готівкою водій віз на пасажирському сидінні

На кордоні зі Словаччиною ужгородські митники затримали водія Volkswagen Caddy, який віз в Україну 32,8 тис. євро готівкою у двох картонних коробках. Громадянин Чехії не мав жодних документів на кошти і не задекларував їх на кордоні. Після перевірки у водія вилучили понад 22,8 тис. євро, решту коштів чеху повернули.

Як повідомила прес-служба Закарпатської митниці, інцидент стався у середу, 15 березня, на українсько-словацькому кордоні, на митному посту в Ужгороді. Під час перевірки автомобіля Volkswagen Caddy митники виявили дві картонні коробки, напаковані готівкою.

«На автомобілі Volkswagen Caddy 31-річний громадянин Чехії обрав спрощену смугу митного контролю. Під час усного опитування чех заперечив наявність будь-яких речей, що підлягають декларуванню або підпадають під встановлені українським законодавством обмеження. Під час перевірки митники виявили на пасажирському сидінні дві картонні коробки з 32,8 тис. євро», – йдеться у повідомленні.

Жодних документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків банків за кордоном, водій при собі не мав. У прес-службі митниці нагадують, що через митний кордон України без декларації дозволено ввозити до 10 тис. євро. Відтак, у водія вилучили 22,8 тис. євро, що за курсом НБУ становить 897,3 тис. грн.