Після перевірки понад 2,9 млн грн у водія вилучили

На пункті пропуску в Чопі в автомобілі «Chrysler» митники виявили 3 млн грн готівки, яка була захована в дорожніх сумках, барсетках, в багажнику серед речей водій. За кермом авто був 58-річний мешканець Закарпаття, який їхав з Угорщини в Україну. На кордоні чоловік сказав митникам, що не везе ніяких цінностей. Після перевірки понад 2,9 млн грн у водія вилучили.

Як повідомила прес-служба Закарпатської митниці, інцидент стався на КПП «Тиса» на українсько-угорському кордоні ввечері у п'ятницю, 17 лютого. 58-річний водій, мешканець Закарпаття, повертаючись з Угорщини в Україну на своєму «Chrysler» намагався незаконно провезти через кордон 3 млн грн готівкою.

«Велика сума готівки різних номіналів була заздалегідь акуратно розфасована в транспортному засобі. Одна частина знаходилася в дорожній сумці та двох сумках-барсетках, решта - в багажному відсіку та салоні автомобіля серед особистих речей пенсіонера», – йдеться у повідомленні митниці.

У митниці нагадують, що дозволена сума готівки, яку можна перевозити через кордон без декларації, не може перевищувати 10 тис. євро. Відтак, за порушення на 58-річного закарпатця склали протокол за ч. 1 статті 471 Митного кодексу України. Готівку в сумі понад 2,9 млн грн у водія вилучили.