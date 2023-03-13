Частину коштів п'ятеро чоловіків перевозили у валізах, частину – прив'язали до тіла

На українсько-румунському кордоні СБУ затримала рейсовий автобус, в якому виявили 37 млн грн. Частина коштів була захована у валізах, іншу частину п’ятеро чоловіків, які прикинулись туристами, примотали до тіла. За інформацією СБУ, готівка була викрадена в окупованих регіонах України. Наразі розглядається версія, що ці кошти могли призначатися для фінансування російських агентів.

Як у понеділок, 13 березня, повідомила прес-служба СБУ, до схеми незаконного ввезення готівки в Україну причетні п’ятеро чоловіків, які намагалися в’їхати на територію Чернівецької області під виглядом туристів. Автобус їхав через пункт пропуску «Порубне», що на кордоні з Румунією.

«Частину готівки чоловіки заховали у валізи, а частину – примотали собі до тіла. За попередньою інформацією, ці гроші були викрадені з тимчасово окупованих територій України. У подальшому здобуті злочинним шляхом кошти вивозили до однієї з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни до митного кордону України», – йдеться у повідомленні

Чоловіки намагались завезти готівку у Чернівецьку область під виглядом туристів на рейсовому автобусі. Усі кошти вилучено. СБУ розглядає версію, що гроші могли призначатися для фінансування російської агентури в Україні. Наразі відстежуються всі маршрути нелегального каналу та причетні до цього особи. Частину коштів, які були вилучені у в одній з країн ЄС раніше, зараз заблоковано. Вирішується питання щодо їх стягнення на користь України.