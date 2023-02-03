Усю незадекларовану готівку митники вилучили

Закарпатські митники затримали 33-річного водія Mazda CX-5, який намагався перевезти до Словаччини $20 тис. готівки без декларації. Гроші чоловік сховав у яскраву дитячу сумку. Митникам водій пояснив, що забув передати готівку дружині, яка мала їхати закордон пізніше.

Як повідомила прес-служба Закарпатської митниці, інцидент стався у п’ятницю, 3 лютого, на пропускному пункті в Ужгороді. За кермом Mazda CX-5 перебував 33-річний мешканець Черкаської області. Чоловік сказав митникам, що везе 10 тис. доларів, проте під час перевірки виявилося, що у нього із собою ще 20 тис. доларів готівкою, яку водій не задекларував.

«В автомобілі митники виявили ще 20 тис. доларів, які громадянин чомусь «забув» внести у митну декларацію і на яку необхідні документи, що підтверджують їх легальність. Готівка знаходилися серед особистих речей водія – у зеленій сумці та акуратно обгорнуті в паперовий конверт», – йдеться у повідомленні.

Після затримання водій почав виправдовувався та казав, що забув передати готівку дружині, яка мала виїжджати кордон пізніше. Митники склали на водія протокол за ч. 1 ст. 471 Митного кодексу України. Незадекларовану готівку вилучили, за курсом НБУ сума вилученого складає понад 731 тис. грн, вилучена. Крім штрафу в розмірі 20% суми, що перевищує дозволену законодавством України для переміщення валютних цінностей без письмового декларування. Справи зазначеної категорії розглядаються митним органом.