Трактор ледь не наїхав на прикордонників, які затримували контрабандистів

Закарпатські прикордонники пострілами зупинили чотирьох контрабандистів, які на тракторі везли сигарети на українсько-угорський кордон. Тракторист під час затримання намагався наїхати на прикордонників, а троє інших – сховалися на полі у кукурудзі. В одного із затриманих правоохоронці виявили тепловізор. Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі Мукачівського прикордонного загону, усі затримані – мешканці Виноградівського району.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, контрабандисти приїхали на кордон на тракторі та зупинилися біля лінії інженерних загороджень. Помітивши наближення прикордонників, трактор різко рушив. «Тракторист почав небезпечно маневрувати та ледь не наїхав на прикордонників. Наряд здійснив кілька попереджувальних пострілів, після яких трактор проїхав незначну відстань, з його кабіни вистрибнув водій та спробував втекти, однак не зміг», – йдеться у повідомленні.

Ще трьох контрабандистів прикордонники занили у кукурудзяному полі. В одного із затриманих виявили тепловізор, за допомогою якого контрабандисти стежили за прикордонними нарядами.

Біля паркану на кордоні виявили вісім ящиків сигарет, а також саморобні дерев’яні перекидні містки, за допомогою яких контрабандисти планували перейти контрольно-слідову смугу, та садові граблі, якими вони хотіли знищити свої сліди.

У прес-службі Мукачівського прикордонного загону ZAXID.NET уточнили, що інцидент стався поблизу українсько-угорського кордону у Виноградівському районі. Усі затримані – місцеві мешканці. На всіх контрабандистів склали адмінпротоколи за порушення прикордонного законодавства та злісну непокору правоохоронцям.

Виявлені 4 тисячі пачок сигарет, трактор та причеп прикордонники передали поліції. Вирішується питання щодо початку кримінального провадження за ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Надалі справою займатиметься поліція.