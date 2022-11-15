Сигарети були заховані у туристичні рюкзаки і під запасник колесом авто

Рахівський райсуд виправдав 37-річного працівника Карпатського біосферного заповідника, якого затримали на кордоні з Румунією із контрабандними сигаретами. Під час зупинки прикордонниками 24 жовтня чоловік перебував за кермом свого Range Rover, у салоні авто також були двоє пасажирів, усі вони заявили правоохоронцям, що є туристами. Попри це під час обшуку в позашляховику виявили понад 3 тис. пачок контрабандних сигарет. Втім, жоден із затриманих того вечора за контрабанду, так і не був оштрафований – суд закрив справи проти усіх фігурантів.

Як зазначається у постанові Рахівського районного суду, трьох місцевих мешканців, які їхали на Range Rover, прикордонники зупинили 24 жовтня всього за 200 метрів від кордону з Румунією. Як свідчать дані судового реєстру, за кермом Range Rover перебував працівник Карпатського біосферного заповідника Ігор Варга, пасажирами позашляховика були Михайло Петрецький та Світлана Романюк. Усіх трьох затримали під час спроби перетину кордону і контрабанди сигарет марки «Compliment» з акцизом «Duty Free».

Одразу після затримання Західне регіональне управління Держприкордонслужби повідомляло, що того вечора військовослужбовці знайшли у позашляховику 3 тис. пачок сигарет: частина товару була захована у туристичні рюкзаки, інша частина – під запасним колесом позашляховика. Прикордонники передали вилучені сигарети і Range Rover поліції, на порушників, які представились туристами, склали протоколи за спробу перетину кордону і контрабанду.

Водій Range Rover працівник Карпатського біосферного заповідника Ігор Варга до суду не прийшов, проте подав заяву, в якій пояснив, що перебував біля кордону тому, що охороняє цю ділянку заповідника, наміру перетинати кордон він не мав, бо нібито їхав у лісовий будинок на полонині Струнги. На підтвердження своїх слів Ігор Варга подав довідку від Карпатського біосферного заповідника, що він там дійсно працює.

Також чоловік просив долучили до матеріалів справи постанову про закриття аналогічної справи щодо Світлани Романюк (затриманої того ж вечора пасажирки Range Rover). Справу проти неї закрили, оскільки суд не міг на підставі протоколу прикордонників вирішити, чи мала вона чіткий намір перетинати кордон із сигаретами. Про третього учасника інциденту – Михайла Петрецького – не згадується, свіжої справи на нього в реєстрі немає, однак, судячи із попередніх постанов, чоловік із 2012 року неодноразово притягувався до адмінвідповідальності за незаконний перетин кордону та контрабанду сигарет.

Фото Держприкордонслужби

Суддя Рахівського районного суду Олена Попова, яка розглядала справу працівника заповідника Ігоря Варги, зазначила, що не може встановити, чи справді був злочин, на підставі протоколу і письмових поясненнях прикордонника. Суддя вважає, що докази прикордонників «не спростовують, пояснень наданих у заяві Ігоря Варги та наданих доказів його невинуватості». Олена Попова цитує Конституцію України та зазначає, що «обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачиться на її користь».

Відтак Олена Попова зробила висновок, що у діях Ігоря Варги відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання кордону групою осіб). Провадження у справі закрили. Постанова може бути оскаржена в апеляційному суді протягом 10 днів. Справу проти пасажирки Range Rover Світлани Романюк також розглядала ця суддя.