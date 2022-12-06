Поблизу села Вербовець прикордонники виявили пункт управління безпілотниками контрабандистів

У Виноградівському районі поблизу кордону з Угорщиною прикордонники виявили місце злету трьох безпілотників, якими контрабандисти переправляли сигарети закордон. Також правоохоронці виявили пункт управління дронами, вилучили всю техніку та затримали одного з контрабандистів, який саме намагався відправити безпілотником сигарети закордон.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інцидент стався у ніч на вівторок, 6 грудня, поблизу села Вербовець Виноградівського району, що поблизу українсько-угорського кордону. Інформація про можливу контрабанду прикордонні патрулі отримали від офіцерів оперативно-розшукового відділу.

«За одинадцять кілометрів від державного кордону прикордонники відділу "Вилок" спільно з оперативниками загону виявили місце злету «повітряних» контрабандистів, на якому знаходились три дрони літакового типу, змінні батареї до них, пульти управління та ноутбук із позначеним на ньому маршрутом польоту, а також три пакунки тютюнових виробів без акцизних марок», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники також затримали одного із контрабандистів, який саме намагався відправити сигарети закордон безпілотником. Про злочин за ст. 204 ККУ (контрабанда) проінформували правоохоронців, далі справою займатиметься поліція.