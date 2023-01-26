Безпілотники раніше використовували контрабандисти для переправки сигарет із Закарпаття в Угорщину

Три конфісковані безпілотники, якими контрабандисти переправляли сигарети із Закарпаття в Угорщину, передали прикордонникам Херсонського загону. Як повідомляв ZAXID.NET, дрони збили закарпатські прикордонники поблизу кордону з Угорщиною. Також правоохоронці виявили пункт управління дронами, вилучили всю техніку та затримали одного з контрабандистів, який саме намагався відправити безпілотником сигарети закордон.

Про передачу збитих безпілотників Херсонському прикордонному загону у четвер, 26 січня, повідомила Державна прикордонна служба. У прес-службі прикордонників уточнили, що на місці злету безпілотників поблизу села Вербовець на Закарпатті правоохоронці вилучили три дрони літакового типу, змінні батареї до них, пульти управління та ноутбук із позначеним на ньому маршрутом польоту, а також три пакунки тютюнових виробів без акцизних марок.

Ради оборони Закарпатської області вирішила передати вилучені у контрабандистів безпілотники прикордонникам Херсонського загону для використання у зоні проведення бойових дій.

Нагадаємо, три дрони контрабандистів та їхню іншу техніку закарпатські прикордонники виявили 6 грудня 2022 року поблизу села Вербовець Виноградівського району, що поблизу українсько-угорського кордону. Інформація про можливу контрабанду прикордонні патрулі отримали від офіцерів оперативно-розшукового відділу. Тоді прикордонники також затримали одного із контрабандистів, який саме намагався відправити сигарети закордон безпілотником.