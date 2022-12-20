Військовим передадуть понад 300 тисяч пачок конфіскованих сигарет
Попри те, що сигарети виготовлені у підпільному цеху, вони відповідають стандартам якості
Понад 300 тис. конфіскованих пачок сигарет найближчим часом передадуть на потреби Збройних сил України. У вівторок, 20 грудня, прес-служба прокуратури повідомила, що відповідне рішення вже прийняте, а сигарети, які передадуть військовим відповідають усім вимогам державних стандартів якості.
315 пачок сигарет, на загальну суму близько 20 млн грн, були раніше вилучені у мешканців Львівщини, які підозрюються у незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту підакцизних товарів.
«Мешканці Львівщини організували підпільний цех із виготовлення сигарет під різними торговими марками. Цю продукцію вони планували збувати у різних областях України», – йдеться у повідомленні прокуратури.
Однак зловмисників викрили, а тисячі пачок сигарет у них вилучили. За клопотанням прокурорів, вилучені сигарети передадуть військовим.