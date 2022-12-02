У Львові за продаж гуманітарної допомоги в умовах воєнного часу, судили 38-річного мешканця Запоріжжя. Псевдоволонтер отримав два роки умовного терміну, а автомобілі, які він ввозив під кульове розмитнення намагався продавати, передали для ЗСУ. Про це повідомила прес-служба прокуратури у п'ятницю, 2 грудня.

38-річного псевдоволонтера затримали наприкінці серпня. Тоді поліція повідомляла, про викриття членів злочинної групи, які приганяли автомобілі з-за кордону під нульове розмитнення нібито для потреб ЗСУ, натомість продавали їх на сайті Auto.ria. Злочинців затримали під час спроби продати чотири джипи за 17,7 тис. доларів США. За такою «схемою» зловмисники продали понад 10 «гуманітарних» авто.

Через три місяці над одним із затриманих відбувся суд. 38-річного мешканця судили за продаж гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Чоловікові призначили п'ять років позбавлення волі, однак замінили його на два роки іспитового строку.

Окрім того, за рішенням суду чотири конфісковані у псевдоволонтера автомобілі передали в дохід держави для потреб Збройних сил України.