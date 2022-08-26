38-річного мешканця Запоріжжя затримали під час продажу чотирьох джипів

На Львівщині затримали членів злочинної групи, які приганяли автомобілі з-за кордону під нульове розмитнення нібито для потреб ЗСУ, натомість продавали їх на сайті Auto.ria.

Як повідомили у п’ятницю, 26 серпня, у Львівській обласній прокуратурі, на Львівщині заблокували схему ввезення авто під приводом гуманітарної допомоги. За даними слідства, учасники злочинної групи через благодійну організацію завозили під виглядом гуманітарки автомобілі з нульовим розмитненням.

Однак замість того, щоб відправити їх для ЗСУ, зловмисники продавали автомобілі через сайт Auto.ria. Поліція затримала двох чоловіків під час спроби продати чотири джипи за 17,7 тис. доларів США. За такою «схемою» зловмисники продали більше 10 «гуманітарних» авто.

Слідчі повідомили 38-річному мешканцю Запоріжжя, що входив до злочинної групи, про підозру ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) ККУ.