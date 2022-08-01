29-річний львів’янин організував канал втечі ухилянтів за кордон. За свої послуги він вимагав 4 тис. доларів США. Як повідомили у обласній прокуратурі, він обіцяв допомогти їм перетнути кордон під час воєнного стану з фальшивими документами.

«29-річний львів’янин виготовляв фіктивні документи про участь особи у волонтерських чи громадських організаціях, які давали право виїзду за кордон чоловікам в умовах воєнного стану», – інформують у поліції.

Чоловіка затримали у суботу, 29 серпня, під час отримання частини грошей – 2 тис. доларів США. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Поліція оголосила зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. Якщо його провину доведуть, чоловікові загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Зазначимо, що під час воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Дозвіл на виїзд мають лише окремі категорії громадян.