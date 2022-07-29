Зловмисницю затримали під час отримання першої частини грошей, за які вона обіцяла зробити фіктивні документи для перетину кордону

У Львові правоохоронці затримали 36-річну мешканку області, яка організувала канал переправлення чоловіків за кордон. Зловмисниця виготовляла фіктивні документи про непридатність до військової служби. Жінку затримали у четвер, 28 липня, у момент, коли вона брала частину грошей за свої послуги.

За даними правоохоронців, 36-річна мешканка Львівського району допомагала чоловікам віком від 18 до 60 років виїхати з країни до ЄС.

«Зловмисниця за 8000 доларів США обіцяла чоловікам призовного віку виготовити тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, що є підставою для ухилення від мобілізації до лав Збройних сил України та безперешкодного перетину державного кордону України», – повідомили у поліції.

Жінку затриимали у Львові у четвер, 28 липня. На фото оприлюднених прокуратурою можна розпізнати, що затримання відбулося у центрі міста, неподалік початку вул. Городоцької.

«Правоохоронці затримали жінку під час отримання першої частини коштів у розмірі 1 тис. доларів США. Наразі вирішується питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – додали у прокуратурі.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України жінці загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.