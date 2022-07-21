Поліція затримала зловмисників у момент, коли вони отримували гроші

Поліція та прокурори затримали двох львів'ян, які за гроші виготовляли підроблені документи, що надавали дозвіл виїзду військовозобовязаним чоловікам за кордон. Сума, якою зловмисники оцінили свої послуги – 11 тис. доларів з людини, повідомила прес-служба поліції у четвер, 21 липня.

За даними слідства, львів’яни віком 24 та 38 років допомагали військовозобов’язаним чоловікам незаконно перетинати кордон в умовах воєнного стану. Як уточнили в прокуратурі, чоловіки виготовляли підроблені документи, які надають право виїжджати за межі України.

«Фігуранти, діючи за попередньою змовою, пообіцяли переправити військовозобов’язаного мешканця Львівщини через держкордон України на підставі завідомо підроблених офіційних документів, що посвідчують його навчання в Республіці Польща. Свої послуги вони оцінювали у 11 000 доларів США», – повідомили у прокуратурі.

У середу, 20 липня, поліцейські з прокурорами затримали зловмисників під час отримання грошей. «Під час санкціонованих обшуків, проведених за місцями реєстрації, фактичного проживання та у транспортних засобах фігурантів, правоохоронці виявили та вилучили речові докази», – додали у поліції.

З фото оприлюднених поліцією, видно, що затримання відбувалося на вул. Городоцькій, неподалік з перетином із вул. Шевченка.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України львів'янам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років. Розслідування ще триває, а поліція встановлює інших учасників злочинної цієї схеми.