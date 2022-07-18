Ігор Берник раніше був заступником головного лікаря Львівської обласної інфекційної лікарні, а після мобілізації служить у медичному центрі прикордонників

Стало відомо прізвище посадовця львівської лікарні, якого затримали за спробу виїхати за кордон під час воєнного стану за 15 тис. доларів хабара. Завдяки моніторингу судового реєстру ZAXID.NET з’ясував, що йдеться про відомого львівського інфекціоніста Ігоря Берника.

Ігоря Берника затримали ще 23 березня, коли він пропонував працівникам СБУ 15 тис. доларів хабара, щоб виїхати з країни. Наступного ж дня про це без вказання прізвища затриманого повідомила прокуратура, лише зазначалось, що йдеться про посадовця однієї з львівських лікарень.

На початку війни в Україні був закритий доступ до судового реєстру, його відновили лише у 20-х числах червня. Під час моніторингу судового реєстру ZAXID.NET знайшов судові ухвали, які свідчать, що затриманим виявився відомий львівський лікар-інфекціоніст Ігор Берник.

Галицький районний суд Львова 25 березня обрав міру запобіжного заходу затриманому на хабарі медику. В ухвалі суду вказано, що затриманий є лікарем-інфекціоністом КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня». З цієї ж ухвали стали відомі обставини його затримання.

Виявилось, що ще 11 березня Ігор Берник у розмові зі своїм знайомим з СБУ дізнався, що той зі своїм начальником має їхати у відрядження до Польщі. Берник відразу ж попросив взяти його з собою і пообіцяв заплатити за це 15 тис. доларів. Того ж дня працівник СБУ заявив про спробу підкупу, але продовжував спілкування з Ігорем Берником.

23 березня лікар зустрівся з ним і його начальником на Сихові та передав їм 15 тис. доларів (438,8 тис. грн). Відразу ж після передачі грошей Ігоря Берника затримали.

З судових документів випливає, що дружина та діти медика уже перебували у Польщі, а сам Ігор Берник начебто мав можливість офіційного працевлаштування там.

Дослідивши матеріали справи, суддя Христина Мисько призначила запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту з можливістю вийти на свободу під 500 тис. грн застави, які Ігор Берник сплатив.

В ухвалі про обрання запобіжного заходу прізвище Ігоря Берника було приховано. Проте наприкінці квітня він пішов у апеляційний суд та спробував скасувати арешт на його авто Škoda Kodiaq 2020 року випуску, де було вказано, що апеляцію подали в інтересах Берника І. П.

Сам Ігор Берник підтвердив ZAXID.NET наявність кримінальної справи щодо нього, проте докладніше спілкуватись на цю тему відмовився. За його словами, зараз він мобілізований і проходить службу у Львівському військово-медичному клінічному центрі ДПСУ. На уточнююче питання, коли саме йому прийшла повістка, Ігор Берник сказав, що «приблизно у той же час», коли він спробував перетнути кордон. Керівник військово-медичного центру Богдан Литвин підтвердив ZAXID.NET, що Ігор Берник був направлений у госпіталь через військкомат.

Нагадаємо, 42-річний Ігор Берник раніше був заступником головного лікаря Львівської обласної інфекційної лікарні, він став одним із реальних героїв боротьби з пандемією коронавірусу. Директор інфекційної лікарні Сергій Федоренко уточнив ZAXID.NET, що уже на час затримання Ігор Берник працював у лікарні звичайним інфекціоністом на пів ставки.

Досудове розслідування щодо хабарництва Ігоря Берника триває, йому загрожує до восьми років тюрми.