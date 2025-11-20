Ігор Берник отримав новий вирок за дачу хабаря

Сихівський районний суд Львова повторно розглянув справу відомого львівського лікаря-інфекціоніста 45-річного Ігоря Берника, який на початку повномасштабного вторгнення дав співробітнику СБУ 15 тис. доларів для безперешкодного виїзду за кордон. Лікаря визнали винним у пропозиції хабаря та покарали штрафом у розмірі 59,5 тис. грн. Раніше Галицький райсуд присудив Ігорю Бернику чотири роки тюрми, однак цей вирок був скасований апеляційним судом.

За матеріалами справи, у березні 2022 року лікар-інфекціоніст КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня» Ігор Берник передав своєму знайомому співробітнику СБУ 15 тис. доларів за вирішення питання щодо безперешкодного виїзду за кордон, після чого його затримали правоохоронці.

Обвинувачений у суді свою вину визнав та розкаявся.

Суддя Людмила Сабара визнала Ігоря Берника винним у наданні службовій особі неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 369 ККУ) та призначила йому покарання – штраф у розмірі 59,5 тис. грн. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Галицький районний суд Львова, розглянувши справу Ігоря Берника, присудив йому чотири роки позбавлення волі. Цей вирок був скасований Львівським апеляційний судом, а справу скерували на повторний розгляд у Сихівський райсуд.

Додамо, що після невдалої спроби втекти за кордон Ігоря Берника призвали на військову службу. Суд штрафував його за недбале ставлення до служби. Тоді він не зміг поїхати у службове відрядження, оскільки напередодні сильно напився – у його крові виявили 4,89 проміле алкоголю.