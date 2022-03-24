Гроші медик пропонував працівнику СБУ для безперешкодного перетину кордону

Посадовця комунального медичного закладу Львівської обласної ради затримали за спробу домовитись про виїзд з України. Він пропонував працівникам СБУ 15 тис. доларів хабара. Як військовозобов'язаний, який не має права виїжджати за кордон під час воєнного стану, він хотів потрапити до Польщі.

«Для цього він намагався надати неправомірну вигоду в розмірі 15 тис. доларів США двом співробітникам Служби безпеки України, один з яких займає відповідальне становище, за вирішення питання щодо безперешкодного перетину ним державного кордону», – повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

фото прокуратури Львівщини

Ні прокуратура, ні СБУ не вказують назви закладу, який очолює посадовець, лише зазначають, що це «одна з лікарень регіону».

Офіцери спецслужби повідомили про його протиправну пропозицію своєму керівництву. Медика затримали після передачі усієї суми хабара.

Підозрюваного мають взяти під варту та відсторонити від посади.