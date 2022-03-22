Організатора схеми затримали під час передачі 20 тис. доларів від клієнта

На Львівщині спецслужби викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Організатора схеми затримали під час отримання 20 тис. доларів від клієнта.

Як повідомляє СБУ Львівщини, незаконну схему організував 27-річний мешканець Львівської області, залучивши до неї ще кількох осіб, які займались пошуком клієнтів та оформлювали фіктивні документи для перетину кордону.

Правоохоронці затримали 27-річного чоловіка під час отримання 20 тис. доларів США за «послуги» безперешкодного перетину кордону. У Львівській обласній прокуратурі додали, що його затримали 21 березня, коли він переправляв призовника до Польщі.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч.3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ.

Нагадаємо, що на час воєнного стану українським чоловікам віком 18 – 60 років заборонено виїздити за межі країни. Винятком можуть бути чоловіки, які самостійно виховують неповнолітніх дітей чи дітей з інвалідністю, якщо їхні близькі загинули чи зникли під час проведення антитерористичної операції, або якщо вони є непридатними для військової служби і мають відповідний документ.

Попри це українські чоловіки наважуються на нелегальний перетин кордону. Їх затримують поза пунктами пропуску, або ж вони намагаються перетнути кордон, проявивши креатив. Наприклад, щоб втекти у Молдову, чоловік заховався у бейбі-боксі, інший українець видавав з себе жінку, щоб виїхати у Румунію.