На підпільній типографії виготовляли фальшиві документи для ухилянтів від військової служби

СБУ ліквідувала у Києві підпільну типографію, де підробляли довідки про непридатність до військової служби. Схему організували двоє киян. Фальшиві документи продавали в інтернеті за 800-2 тис. доларів.

За даними СБУ, для серійного виготовлення підробок учасники схеми використовували типографський цех пов’язаної з ними комерційної структури. Там штампували підроблені посвідчення військовозобов’язаних та довідки про непридатність до військової служби. Пакет фальшивих документів ділки оцінювали у сумі від 800 до 2 тис. доларів – залежно від термінів їх оформлення.

Під час обшуків у ділків вилучили бланки документів, печатки та інші докази їх незаконної діяльності (фото СБУ)

«Встановлено, що протиправну діяльність організували двоє мешканців столиці. Для пошуку клієнтів вони створили спеціалізовану інтернет-платформу, де пропонували свої послуги. Розрахунок за них отримували на власні банківські картки, а підробки відправляли замовникам через сервіси поштового зв’язку», – повідомили у середу, 13 липня, в СБУ Київщини.

Під час обшуків правоохоронці виявили бланки військово-облікових документів, фальшиві довідки військкоматів і мобільні телефони з доказами злочинних дій. За матеріалами СБУ обом організаторам схеми повідомлено про підозру. Встановлюють інших причетних до схеми осіб.