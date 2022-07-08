Організатора схеми заарештували

Поліція спільно з СБУ затримали 38-річного мешканця міста Самбір на Львівщині за незаконне переправляння ухилянтів від військової служби за кордон. Організатор схеми виготовляв фальшиві документи та брав за свої послуги 2500 дол. з особи.

«За даними слідства, підозрюваний налагодив схему нелегального перетину кордону особами, що підлягають мобілізації. Чоловік пообіцяв переправити військовозобов’язаного через державний кордон на підставі завідомо підроблених офіційних документів, що дають право виїхати з України в умовах воєнного стану. Свої послуги фігурант оцінив у 7500 доларів США», – повідомили у п’ятницю, 8 липня, в прокуратурі Львівщини.

Фігуранта затримали під час отримання частини грошей за виготовлення фальшивих документів

За даними поліції Львівщини, організатор схеми допомагав виїхати за кордон трьом військовозобов’язаним чоловікам, за що мав отримати 7500 доларів. Його затримали правоохоронці під час одержання першої частини коштів у розмірі 1 тис. доларів США. Затриманому вже повідомили про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними ZAXID.NET, організатором схеми втечі ухилянтів за кордон виявився 38-річний мешканець Самбора.