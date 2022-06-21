22-річну львів'янку підозрюють в організації втечі ухилянтів за кордон

СБУ спільно з поліцейськими викрили ще один незаконний канал переправлення потенційних призовників за кордон, який організувала 22-річна львів’янка. За свої послуги з виготовлення потрібних документів вона брала 1800 євро.

У вівторок, 21 червня, в СБУ Львівщини повідомили, що протиправну діяльність організувала 22-річна громадянка України. За гроші вона обіцяла «документи», які дають змогу безперешкодно перетнути державний кордон. Вартість своїх послуг вона оцінила у 1800 євро.

Під час обшуків у фігурантки вилучили докази її незаконної діяльності

Під час обшуків у фігурантки правоохоронці знайшли докази, які підтверджують її незаконні дії. Зараз встановлюють усіх осіб причетних до цієї схеми.

Речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська уточнила ZAXID.NET, що організаторкою схеми втечі ухилянтів за кордон виявилася 22-річна львів’янка. Її викрили минулими вихіними та вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ). Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.