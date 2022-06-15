Чоловік заліз у вагон, коли поїзд перебував на відстої

У туалеті поїзда, який прямував із Чопа до словацької Чієрни-над-Тисою, закарпатські прикордонники виявили ухилянта. Виявилося, що чоловік пробрався до вбиральні, коли поїзд перебував у місці відстою на станції. Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі Чопського прикордонного загону, ухилянтом виявився 31-річний мешканець Львова, який сам зізнався, що у такий спосіб хотів уникнути мобілізації до армії.

Як у середу, 15 червня, повідомили у Державній прикордонній службі України, інцидент стався у вівторок, 14 червня, у Чопі. У пасажирському поїзді сполученням «Чоп – Чєрна-над -Тисою (Словаччина)» прикордонний наряд виявив у вбиральні невідому особу.

«Чоловік намагався сховатися від правоохоронців за дверима туалету. З’ясувалося, що правопорушник пробрався у вагон, доки потяг перебував у місці відстою залізничної станції. Він розраховував поза контролем виїхати за межі України з метою уникнення мобілізації», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі Чопського прикордонного загону, виявлений у поїзді призовник виявився 31-річним мешканцем Львова.

На ухилянта склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину кордону. Крім того, прикордонники направили поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 ККУ (ухилення від призову за мобілізацією). Надалі порушником займатиметься поліція.