Дівчину затримали в червні 2022 року

Галицький районний суд Львова виніс вирок 23-річній Аліні Попович, яка під виглядом студентів переправляла ухилянтів за кордон. Суд призначив їй рік іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, у травні 2022 року адміністраторка львівської приватної лікарні «Експерт» вирішила допомагати чоловікам призовного віку незаконно виїхати за кордон. За свої послуги вона брала від 1800 євро за одного ухилянта. За ці гроші вона обіцяла виготовити чоловікам документи, які підтверджують, що вони є студентами польського університету. Підроблені документи вона розсилала поштою. Частину грошей вона брала наперед, а іншу частину – після виготовлення підроблених документів.

Пізніше вона разом зі спільниками виготовила підроблені документи та відправила поштою замовнику. Після цього її затримали поліцейські та повідомили про підозру за ч. 3. ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) ККУ. В суді Аліна Попович свою провину визнала та попросила суворо її не карати.

Зважаючи на обставини справи, суддя Галицького райсуду Христина Мисько визнала Аліну Попович винною в переправленні ухилянтів і призначила 5 років позбавлення волі. Однак суд звільнив її від відбування покарання та призначив рік іспитового терміну. Крім цього, вона має заплатити 10 тис. грн судових витрат.