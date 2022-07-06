Одна довідка коштувала 5500 доларів

Ввечері 5 липня у Львові затримали жінку, яка займалася підробленням документів, що надавали право виїжджати за кордон військовозобов’язаним чоловікам. З кожного свого клієнта вона брала 5,5 тис. доларів.

«Підозрювана налагодила схему нелегального перетину кордону особами, що підлягають мобілізації, на підставі оформлених спеціальних документів, що дають право виїхати з України в умовах воєнного стану. Свої послуги фігурантка оцінила у 5500 доларів США з особи», – повідомили у Львівській обласній прокуратурі 6 липня.

У прес-службі уточнили ZAXID.NET, що 40-річна львів’янка підробляла ухилянтам довідки про навчання за кордоном. Її затримали у Львові при спробі продати чергову фальшиву довідку.

Жінку затримали на гарячому при продажі фальшивих документів

У поліції додали, що жінка є директоркою товариства, яке працевлаштовує українців за кордоном.

«Переправлення осіб відбувалося на території Львівської області, що межує з Республікою Польща. Деталі щодо часу та місця перетину "туристу" повідомлялися за декілька годин до самого перетину», – повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Львів’янці оголосили підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).