Жінку затримали під час передачі авансу за незаконні послуги

У Львові затримали громадянку Російської Федерації за незаконне переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків. За свої послуги жінка брала 1000 доларів США.

«За даними слідства, жінка пообіцяли переправити військовозобов’язаного мешканця Львівщини через державний кордон України та надати йому військово-облікові документи про непридатність до військової служби за станом здоров’я», – повідомили 22 червня у Львівській обласній прокуратурі.

Ця послуга коштувала ухилянту 1000 доларів

Жінку затримали оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі 21 червня під час отримання 500 доларів авансу. Решту суми вона мала отримати після успішного перетину чоловіком кордону.

Найближчим часом суд має взяти її під варту. Фігурантці повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ).