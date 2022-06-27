У мобільних телефонах псевдостудентів прикордонники знайшли листування з тими, хто їм ці фіктивні документи виготовив

На українсько-польському кордоні прикордонники Львівського загону виявили дев’ятьох псевдостудентів, які з підробленими документами намагалися виїхати за кордон.

Як повідомили у понеділок, 27 червня, у Держприкордонслужбі, у поїзді до Перемишля прикордонники виявили дев’ятьох чоловіків віком від 21 до 27 років, які намагалися незаконно виїхати до Польщі.

При собі у них були підроблені документи про те, що чоловіки навчаються у вишах Польщі та Литви. Також у мобільних телефонах псевдостудентів прикордонники знайшли листування з тими, хто їм ці фіктивні документи виготовив. Зокрема в листуваннях організатори схеми просили рекомендувати їх послуги іншим. За попередніми даними вартість пакета документів сягала від 500 до 2000 доларів США.

Про факт підробки документів та спробу незаконно перетнути кордон прикордонники проінформували поліцейських.

Зазначимо, що під час воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Дозвіл на виїзд мають лише окремі категорії громадян.