Понад 200 найменувань ліків та обладнання на суму 8,6 млн грн вилучили у російського підприємця

На потреби Збройних сил України передали 30 тонн медичних товарів. Понад 200 найменувань медпрепаратів та обладнання на суму 8,6 млн грн були вилучені у ході слідства на складах підприємства, яке належить громадянину РФ. Тепер їх передали на потреби ЗСУ.

«Понад 200 найменувань медичної продукції та обладнання на суму 8,6 млн грн були вилучені правоохоронцями у підконтрольних громадянину РФ суб’єктах господарювання під час обшуків за адресами підприємств, підконтрольних росіянину, а також на складах, де накопичувалась продукція», – повідомили в Офісі Генпрокурора.

Завдяки роботі правоохоронців і проведенню слідчих дій попередили вивезення продукції до РФ. Наразі необхідні медичні товари, а саме: засоби першої медичної допомоги, перев’язочні матеріали, ліки, шприци, передали на потреби військовослужбовців ЗСУ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.