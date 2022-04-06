На потреби ЗСУ передали конфісковані у російського підприємця ліки
Загалом на потреби ЗСУ передали майже 30 тонн конфіскованих медичних товарів
На потреби Збройних сил України передали 30 тонн медичних товарів. Понад 200 найменувань медпрепаратів та обладнання на суму 8,6 млн грн були вилучені у ході слідства на складах підприємства, яке належить громадянину РФ. Тепер їх передали на потреби ЗСУ.
«Понад 200 найменувань медичної продукції та обладнання на суму 8,6 млн грн були вилучені правоохоронцями у підконтрольних громадянину РФ суб’єктах господарювання під час обшуків за адресами підприємств, підконтрольних росіянину, а також на складах, де накопичувалась продукція», – повідомили в Офісі Генпрокурора.
Завдяки роботі правоохоронців і проведенню слідчих дій попередили вивезення продукції до РФ. Наразі необхідні медичні товари, а саме: засоби першої медичної допомоги, перев’язочні матеріали, ліки, шприци, передали на потреби військовослужбовців ЗСУ.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.