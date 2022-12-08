За документами автомобіль в'їхав в Україну порожній

Біля кордону з Польщею у вантажівці, яка за документами перетнула кордон порожньою, виявили товару на понад 25 млн грн. У ній були прилади, які зараз користуються особливим попитом серед українців, – зарядні станції, генератори, павербанки. Окрім того, у ній перевозили тепловізори, мобільні телефони, планшети, іншу побутову техніку, брендові сумки.

Водій вантажівки перетнув кордон у Краківці 7 грудня без оформлення декларації та сплати митних платежів.

«За офіційними документами, вантажівка заїхала на митну територію України під виглядом порожньої. Неподалік кордону правоохоронці зупинили її для перевірки. Під час проведення обшуку в причепі було виявлено товару на 25 млн грн. В подальшому ці товари мали бути реалізовані на території України», – повідомили 8 грудня у Львівській обласній прокуратурі.

Слідчі розпочали розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).