Вилучені на місці ящики із сигаретами прикордонники передали поліції

Чернівецькі прикордонники влаштували засідку на контрабандистів сигарет. Інформацію про переправу контрабанди правоохоронцям надали місцеві мешканці, відтак прикордонники завчасно підготувалися до операції і чекали на контрабандистів за кількасот метрів від кордону з Румунією. Втім, затримати злочинців не вдалося – після появи прикордонників контрабандисти покинули пакунки із сигаретами і розбіглися по лісах. Весь товар, загальною вартістю 500 тис. грн, передали поліції.

Про інцидент на україно-румунському кордоні у вівторок, 29 листопада, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби. Там уточнюють, що про можливу переправу контрабанди прикордонники знали завчасно, завдяки місцевому населенню. «На одній із гірських стежок прикордонний наряд відділу «Красноїльськ» виявив невідомих осіб. Подолавши загороджувальний паркан, зухвальцям залишалися кілька сотень метрів до державної межі. З появою охоронців кордону чоловіки вдалися до втечі. Не зупинили їх й попереджувальні постріли у повітря, які були змушені зробити правоохоронці», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Під час втечі контрабандисти залишили у лісі імпровізовані наплічники із сигаретами. Прикордонники вилучили майже 20 ящиків сигарет і передали співробітникам поліції. Орієнтовна вартість товару складає майже півмільйона гривень.