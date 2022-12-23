Гвинтокрил Ка-26 оцінили в суму понад 924 тис. грн

Закарпатські прикордонники затримали гвинтокрил Ка-26 вартістю майже 1 млн грн, який водій вантажівки намагався незаконно вивезти в Угорщину. На кордоні перевізник пред’явив правоохоронцям підроблені документи. Вертоліт вилучили працівники митниці.

Як повідомила Державна прикордонна служба, інцидент стався на пункті пропуску «Тиса» у Чопі у четвер, 22 грудня. Гвинтокрил Ка-26 перевозили вантажним автомобілем української реєстрації.

«Під час перевірки гвинтокрила у правоохоронців виникли підозри щодо можливого незаконного переміщення транспортного засобу. Тож вантажівку, якою його перевозили, вивели із загального потоку для проведення поглибленого огляду», – йдеться у повідомленні.

Виявилося, що документи, за якими перевозили гвинтокрил, були підроблені: перевізник вказав неправдиві дані про виробника товару. Гвинтокрил Ка-26 вилучили співробітники митниці. Його оцінюють в суму понад 924 тисячі гривень.