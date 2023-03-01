Готівка була замотана у фольгу і скотч та захована у спеціальному тайнику

Чернівецькі митники виявили у пасажирському автобусі на кордоні з Румунією 3,6 млн грн готівки. Автобус їхав із Туреччини в Україну, гроші були заховані у спеціальному тайнику в багажному відділенні. У Держмитслужбі не уточнюють, кому саме належала готівка, проте відомо, що водії автобуса про неї знали.

Як ввечері вівторка, 28 лютого, повідомила прес-служба Державної митної служби України, інцидент стався на пункті пропуску «Порубне-Сірет», що на українсько-румунському кордоні. Під час перевірки пасажирського автобуса, який приїхав в Україну з Туреччини, митники виявили в пасажирському автобусі Mercedes велику суму готівки.

«Виявлено не заявлену та не пред’явлену до митного контролю, приховану в спеціально виготовленому тайнику в багажному відсіку автобуса валюту України на загальну суму майже 3,6 млн грн», – йдеться у повідомленні.

У Держмитслужбі уточнюють, що водії автобусі намагалися перевезти гроші без жодних митних декларацій. Наразі митники документують порушення. Зазначимо, дозволена сума готівки, яку можна перевозити через кордон без декларації, не може перевищувати 10 тис. євро.