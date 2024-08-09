Пояснити, звідки в неї 4,7 млн євро готівкою, жінка не змогла

Співробітники Бюро економічної безпеки у Київській області виявили та вилучили 4,7 млн євро готівкою у бухгалтерки підприємства, що постачає продукти для Міноборони. Жінка везла гроші в багажнику і не змогла пояснити, звідки вони, повідомляє пресслужба БЕБ.

Готівку виявили слідчі, які розслідують кримінальне провадження про ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони. На 4,7 млн євро хочуть накласти арешт.

У БЕБ не повідомляють, про яку саме фірму йдеться, але підтверджують, що днями провели на її території обшуки.

«Не зважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ», – ідеться в повідомленні правоохоронців.

Заяву про тиск і перешкоджання роботі з постачання продуктів для ЗСУ днями заявила львівська фірма «Міт Пром». Як повідомляв ZAXID.NET, ТОВ «Міт Пром» підписало із Державним оператором тилу низку договорів на харчування військових на загальну суму 3,4 млрд грн.

Власницею фірми є Ольга Михайлова. Правонаступником підприємства є «Укр Агро Міт» у Рава-Руській, яким володіє Ігор Кремінець.

У БЕБ кажуть, що фірма, бухгалтерку якої зупинили з готівкою в багажнику, документально оформила низку безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

«У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ», – ідеться в повідомленні БЕБ.

Детективи БЕБ під час обшуків на фірмі та в її посадовців вилучили документи і чорнову бухгалтерію. Досудове розслідування триває.

Додамо, що раніше сайт «Наші гроші» знайшов деякі зв’язки «Міт Прому» зі скандальною підприємицею Тетяною Глиняною, яка заробляла на постачанні Міноборони за завищеними цінами і купила 4 готелі в Хорватії. Фірма «Міт Пром» суборендує склади у ТОВ «Міт Мікс» Назарія Березюка та Олександра Дмитревича із групи Тетяни Глиняної. «Міт Мікс», у свою чергу, орендує їх у Ірини Кут та Олени Березюк.