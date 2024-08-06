Фірма Міт Пром має договори із ДОТ на 3,4 млрд грн

У вівторок, 6 серпня, співробітники Бюро економічної безпеки прийшли на територію ТОВ «Міт Пром» і заблокували можливість виїзду завантажених авто та заборонили співробітникам проходити нас свої робочі місця. Про це ідеться в заяві компанії, пише Главком.

ТОВ «Міт Пром» має контракти із Державним оператором тилу (ДОТ) на постачання харчування для ЗСУ в другому півріччі 2024 року. Також у понеділок, 5 серпня, ДОТ кваліфікував три компанії до першої рамкової угоди на постачання харчування ЗСУ, серед яких і львівський «Міт Пром».

«Через дії представників БЕБ повністю заблоковано процес відвантаження продуктів харчування на потреби армії. Співробітники БЕБ заблокували можливість виїзду завантажених авто та заборонили співробітникам проходити нас свої робочі місця», – ідеться в заяві компанії, яку цитує Главком.

У ТОВ «Міт Пром» також розповіли, що кримінальне провадження, у межах якого детективи БЕБ прийшли на підприємство та склади компанії, зареєстроване ще вісім місяців тому.

«Увесь цей час компанія обґрунтовано спростовувала безпідставні підозри БЕБ у нібито ухиленні від сплати податку на додану вартість, надаючи представникам слідства відповідні пояснення та документальні підтвердження», – ідеться в заяві.

У компанії називають дії БЕБ спробою залякування менеджменту і тиском на бізнес.

Також, у «Міт Пром» додали, що мають підстави вважати, «що дії окремих представників БЕБ спрямовані на шантаж підприємства, яке попередньо відмовилося виходити за рамки законної взаємодії між бізнесом та правоохоронними органами».

Компанія просить відреагувати на ситуацію міністерство оборони, ДОТ і оборонний комітет Верховної Ради.

Як повідомляв ZAXID.NET, ТОВ «Міт Пром» підписало із ДОТ низку договорів на харчування військових на загальну суму 3,4 млрд грн.

Власницею фірми є Ольга Михайлова. Правонаступником підприємства є «Укр Агро Міт» у Рава-Руській, яким володіє Ігор Кремінець.

У державні закупівлі фірма «Міт Пром» прийшла 29 грудня 2023 року. Тоді вона отримала підряд від Міноборони на 400 тис. грн. Цього року «Міт Пром» також разом з іншими фірмами прийшов на заміну житомирській компанії, що не змогла виконати договори з ДОТ на постачання харчів для ЗСУ. Це було наприкінці квітня.

Після цього ТОВ «Міт Пром» і ДОТ уклали договори на постачання продуктів на друге півріччя.