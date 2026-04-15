Україна отримає від Великої Британії 120 тис. дронів

Велика Британія оголосила про передачу Україні 120 тис. безпілотників різних видів. Постачання БпЛА в Україну розпочалося у квітні й триватиме протягом 2026 року. Про це йдеться у повідомленні британського уряду, опублікованому у середу, 15 квітня.

Протягом 2026 року Велика Британія планує передати Україні ударні безпілотники дальнього радіуса дії, розвідувальні дрони тактичного та оперативного рівнів, дрони для логістичних місій, а також БпЛА, що здатні уражати морські цілі.

Зазначається, що для виробництва дронів британський уряд інвестував кошти у місцеві технологічні компанії, серед яких – Tekever, Windracers та Malloy Aeronautics. Очікується, що інвестиції у виробництво дронів для України не тільки допоможуть оборонятися від Росії, а й стимулюватимуть зростання та створення робочих місць по всій Великій Британії. Крім того, британські фахівці таким чином зможуть розвивати свої технологічні навички.

«Дрони виявилися критично важливими як для контрнаступальних дій ЗСУ протягом останніх місяців, так і для захисту від постійних російських атак. [...] Британський сектор дронів швидко розвивається та підтримує як безпеку Великої Британії, так і ширше стримування у Європі, одночасно стимулюючи розвиток навичок та інновацій у кожному регіоні Великої Британії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у січні 2026 року Велика Британія повідомила про намір розробити та виготовити для України нові балістичні ракети Nightfall. Очікується, що бойова частина ракет матиме вагу 200 кг. Зброя буде здатна уражати цілі на відстані до 500 км.