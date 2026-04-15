За переправлення в Румунію посадовець взяв 8 тис. доларів

Депутата Тячівської районної ради підозрюють у незаконному переправленні чоловіків через кордон. Він може вийти з-під варти, якщо внесе 260 тис. грн застави.

Як повідомили в Офісі генпрокурора у середу, 15 квітня, депутат індивідуально супроводжував клієнтів, зокрема проводив інструктаж щодо маршруту та способу перетину кордону. Для реалізації схеми діяв у змові зі спільниками, які забезпечували координацію та безпосереднє переправлення ухилянтів на територію Румунії.

«Вартість таких послуг становила 8 тис. доларів з однієї людини. Депутата затримали після отримання обумовленої суми. Встановлюють всіх причетних до протиправної діяльності», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі не називають прізвища посадовця. За даними джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, йдеться про депутата Тячівської районної ради від партії «Команда Андрія Балоги» Віталія Химинця. На виборах 2020 року він заявляв, що на нього напали бійці одного з місцевих кримінальних авторитетів за відмову зняти кандидатуру на голову Углянської ОТГ.

Підозрюваного арештували з можливістю внести 260 тис. грн застави – прокуратура оскаржуватиме це рішення в апеляції. За незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України) депутату загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна.