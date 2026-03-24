Перші торгові точки бренду U420 з’явилися у Києві навесні 2025 року

Мережа магазинів U420, яка активно розширюється в Україні, продає продукцію з небезпечною психотропною речовиною під виглядом сувенірів. Про це у понеділок, 23 березня, після лабораторної перевірки товарів повідомили журналісти-розслідувачі Bihus.Info.

Перші торгові точки бренду з’явилися у Києві навесні 2025 року. Відтоді мережа зросла приблизно до 30 магазинів у столиці та великих містах, зокрема у Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. Основною аудиторією закладів є молодь, включно з підлітками. Магазини позиціонують себе як заклади з продукцією на основі легалізованого канабісу. Водночас у продажу є так звані «сувеніри» – зокрема гашиш і джоінти. Журналісти придбали такі товари у трьох різних точках у Києві та передали їх на аналіз до двох лабораторій – приватної та державної, зокрема, до експертно-криміналістичного центру МВС.

Дослідження показало, що у складі продукції міститься синтетичний канабіноїд – речовина, обіг якої заборонений. Йдеться про різновид спайсу, який через неконтрольоване виробництво може мати непередбачуваний склад і становити серйозну загрозу для життя, включно з ризиком важких отруєнь або зупинки серця.

«Втім, до списку заборонених Кабміном речовина потрапила лише 5 лютого, тоді як “сувеніри” журналісти купували кількома днями раніше, що може означати, що вміст продукції регулярно змінюється, адаптуючись до актуальних заборон», – наголосили розслідувачі.

Очікується, що результати експертизи передадуть до Національної поліції, після чого може бути розпочато розслідування.

Журналісти зауважили, що популярність U420 значною мірою забезпечила активна реклама в соцмережах за участі відомих блогерів, серед яких актор Тарас Цимбалюк, а також інфлюенсери Анна Алхім, Оля Рибай, Юлія Шелудько та Естер Рогова. Публікації викликали шквал критики, зокрема, у підписників Цимбалюка та Рогової.

Після цього актор визнав, що його команда припустилася помилки, не перевіривши бренд достатньо глибоко. Адже за його словами, замовник надав усі необхідні документи та ліцензії, які підтверджували легальність товару. Він наголошував, що не знав про ймовірний синтетичний склад продукції. Рогова ж заявила, що бренд U420 надав їй усі необхідні сертифікати якості та результати лабораторних досліджень, які підтверджують, що продукція є абсолютно легальною.

Нагадаємо, 21 січня поліцейські викрили мережу так званих «кофішопів», які у центрі Львова продавали наркотики під виглядом желейок, цукерок та електронних сигарет. Назву мережі правоохоронці не розголошували. Однак ZAXID.NET припускав, що мова йшла про U420. На сайті мережі були розміщені фото шоколадних цукерок в обгортках, на яких зображені зайчики, ідентичні тим, що оприлюднили правоохоронці.