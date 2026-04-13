У столиці Угорщини після парламентських виборів 12 квітня тисячі людей вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати поразку Віктора Орбана. Про це повідомило угорське видання 444.hu.

Святкування почалися одразу після появи перших результатів підрахунку голосів, які засвідчили переконливу перемогу опозиційної партії «Тиса». Вулиці були заповненні людьми з національними прапорами.

Під час багатотисячного мітингу лідер опозиційної партії Петер Мадяр виступив із заявами щодо чинної влади. Він закликав до відставки президента Тамаша Шуйка та всіх представників старої політичної системи. Мадяр також оголосив про намір кардинально змінити зовнішньополітичний курс країни. За його словами, Угорщина має відмовитися від політики балансування, яку роками проводив Орбан, і відновити довіру серед союзників у ЄС та НАТО.

Політик підкреслив, що його команда планує зміцнювати обороноздатність у межах Альянсу та повернути країні статус передбачуваного партнера на міжнародній арені. Окрім цього, Мадяр анонсував візит до Брюсселя, де має намір домагатися розблокування європейського фінансування, замороженого раніше через політику уряду Орбана.

Водночас він дав зрозуміти, що не планує затягувати процес зміни влади та наполягає на швидкому оновленні державного апарату.

Нагадаємо, у неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися вибори до парламенту. Вперше за 16 років безперервного прем'єрства Віктор Орбан втратив владу, поступившись Петеру Мадяру.