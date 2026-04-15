Народний депутат Верховної Ради 6, 7 і 9 скликань Костянтин Бондарєв

Народний депутат від ВО «Батьківщина» Костянтин Бондарєв, якого НАБУ підозрює у переправленні знайомих через кордон під виглядом водіїв, опублікував декларацію про доходи у 2025 році. Про це в середу, 15 квітня, повідомив Рух «Чесно».

Костянтин Бондарєв задекларував 691 тис. грн зарплати у Верховній Раді. Також він отримав понад 2,5 млн грн роялті від фармацевтичної компанії «Сента Фарм» і 44 тис. грн страхових виплат.

На банківських рахунках народного депутата є близько 206 тис. грн та 214 євро. Ще 30 тис. доларів та 140 тис. євро він тримає готівкою.

Окрім того, у декларації Бондарєва з’явився орендований Lexus LX 500D 2022 року випуску.

У грудні 2025 року дружина депутата, підприємиця Тетяна Шейніч стала власницею будинку та земельної ділянки у Франції. Площу та вартість активів дружини у своїй декларації Бондарєв не вказав.

Сім’я нардепа продовжує володіти конюшнею. Активісти зауважують, що раніше Бондарєв звітував про десять коней (чотири з яких були особисто його), то зараз їх залишилося лише шість – і всі належать дружині.

Також Бондарєв раніше вказав у декларації 5 млн грн, які він вніс як частину застави (загалом 33 млн) за народну депутатку та голову партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко.

Нагадаємо, у лютому Печерський районний суд Києва обрав для Костянтина Бондарєва запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання. За даними слідчих, він протягом 2022–2023 років направляв до Держприкордонслужби листи з проханням дозволити виїзд за кордон 23 військовозобов’язаним як нібито водіям для його супроводу. При цьому частина цих людей виїжджала за кордон та поверталася до України без нардепа. А троє з них – взагалі не повернулися до України.