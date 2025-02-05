Нардепу Костянтину Бондарєву обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

У середу, 5 лютого, Печерський районний суд Києва обрав для чинного народного депутата Костянтина Бондарєва запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання. Його підозрюють у переправленні за кордон своїх знайомих, троє з яких не повернулися до України. Про це повідомило «Суспільне».

Під час судового засідання нардеп заперечував звинувачення та назвав їх безвідповідальною брехнею. При цьому Костянтин Бондарєв висунув припущення, що справа проти нього пов’язана з політичним переслідуванням.

«Я точно не мав ніяких намірів когось переправляти. І те, що прокурори кажуть, що начебто я створював умови, що 23 людини за три роки перетинали кордон. Ви що жартуєте, чи що? Тобто це народний депутат займається таким? Ну, можливо, вони по собі міряють», – цитує «Суспільне» заяву Бондарєва.

За даними прокурора Олександра Ганілова, народний депутат неодноразово вчиняв службові підроблення та організовував незаконний перетин кордону для чоловіків призовного віку, які не мали на це законних підстав. Зокрема, за словами прокурора, відомо про щонайменше п’ять фактів перетину кордону на підставі листів нардепа.

Прокуратура вимагала для Костянтина Бондарєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 100 млн грн. Проте суд звільнив Костянтина Бондарєва з-під варти під особисте зобов’язання.

Також «Суспільне» повідомило, що народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко підписав заяву про взяття Бондарєва на поруки.

Додамо, що за даними руху «Чесно», Костянтин Бондарєв у 2019 році був обраний народним депутатом Верховної Ради ІХ скликання від «Батьківщина» як член партії. Він також є членом Комітету з питань транспорту та інфраструктури.

У чому підозрюють народного депутата Костянтина Бондарєва

18 січня 2025 року ДБР та Офіс генпрокурора повідомили чинному народному депутату про підозри в організації незаконного переправлення людей через державний кордон та у підробці документів (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України). Правоохоронці не розголошували ім’я підозрюваного, проте низка українських ЗМІ, зокрема, «Суспільне» з посиланням на власні джерела повідомили, що йдеться про Костянтина Бондарєва.

За даними слідчих, він протягом 2022–2023 років направляв до Держприкордонслужби листи з проханням дозволити виїзд за кордон 23 військовозобов’язаним як нібито водіям для його супроводу. При цьому частина цих людей виїжджала за кордон та поверталася до України без нардепа. А троє з них – взагалі не повернулися до України.