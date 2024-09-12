СБУ та ДБР затримали 32-річного правоохоронця та його спільника

У Львові СБУ та ДБР затримали 32-річного патрульного та його спільника, які організовували канал втечі ухилянтів за кордон. За 18 тис. доларів вони обіцяли оформити клієнта водієм міжнародного рейсового автобуса.

Як вказано у повідомленні ДБР та СБУ за 12 вересня, 50-річний львів’янин через інвалідність мав змогу регулярно виїжджати за кордон та займався перевезенням товарів. У серпні 2024 року він вирішив розширити свій бізнес та домовився про співпрацю з одним із місцевих правоохоронців. За даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, затриманий поліцейський із управління патрульної поліції у Львівській області.

Першого клієнта за 18 тис. доларів США ділки мали оформити водієм рейсового автобуса, що дозволило б йому перетнути кордон. Аванс складав 10 тис. доларів США, а решту учасники схеми готові буди взяти вже після успішного перетину кордону.

Під час спецоперації затримано 50-річного львів’янина та 32-річного правоохоронця, які забезпечували нелегальний коридор втечі до ЄС. Правоохоронці спрацювали на випередження та затримали одного з організаторів нелегального трафіку «на гарячому» після отримання 10 тис. доларів авансу.

Обом учасникам схеми вже повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 ККУ (незаконне переправлення особи через кордон за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує позбавлення волі на термін до 9 років.

Затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – 610 тис. грн для цивільного і 545 тис. грн – для правоохоронця. Останнього також відсторонено від виконання обов’язків.

Триває розслідування для встановлення всіх учасників схеми та притягнення їх до відповідальності.