Російські сили завдали удару FPV-дронами

Бійці 24-ї ОМБр провели експеримент під Часовим Яром, відправивши полонених росіян маршрутом евакуації під час «перемир’я». Російські війська атакували їх FPV-дронами. Про це у неділю, 12 квітня, повідомили в 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

За інформацією бригади, під час режиму припинення вогню поранені військові залишали передові позиції та рухалися в тил для евакуації. Вони були без зброї, мали явні ознаки поранення та використовували підручні засоби для пересування.

«Рухались від лінії зіткнення в тил, без зброї, з ознаками надання медичної допомоги, з палицями – відповідно до умов припинення вогню», – зазначили у бригаді.

Попри це, російські сили завдали удару FPV-дронами, троє військових загинули.

Водночас у підрозділі пояснили, що вони вирішили провести експеримент, щоб перевірити, чи дотримується противник заявленого режиму тиші. Для цього військовополонених, захоплених напередодні, переодягнули у нейтральний одяг і відправили маршрутом евакуації.

За даними бригади, саме ці російські солдати й стали жертвами атаки:

старший сержант Станєслав Журавльов,

рядовий Алєксандр Чошев,

молодший сержант Андрєй Загрєбін.

«Вони знищують своїх самі. Командування 70-ї мотострілецької дивізії РФ не знає слова честь і не спроможне виконати навіть обіцянки власного керівництва», – наголосили у бригаді.