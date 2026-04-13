У ніч на понеділок, 13 квітня, російські війська здійснили серію атак по кількох регіонах України, завдавши ударів по енергетичній інфраструктурі та цивільних об’єктах. Про це повідомили очільники обласних військових адміністрацій.

Зокрема, у Чернігівському районі внаслідок удару пошкоджено енергооб’єкт. Без електропостачання залишилися понад 12 тис. абонентів. У компанії «Чернігівобленерго» писали, що аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть одразу після стабілізації безпекової ситуації.

У Кропивницькому районі Кіровоградської області через атаку дронів виникла пожежа на одному з об’єктів. До її ліквідації залучили підрозділи рятувальників, вогонь вдалося повністю загасити.

Дніпропетровська область також зазнала ударів: російські війська близько десяти разів атакували регіон безпілотниками та артилерією. У Синельниківському районі під обстріл потрапили Слов’янська та Васильківська громади – там зайнялися приватні будинки.

Крім того, у Херсонській області впродовж доби внаслідок російських атак поранення дістали двоє людей.

Повітряні сили ЗСУ заявили, що вночі ворог загалом атакував Україну 98 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. За попередніми даними, ППО ліквідувала 87 дронів на півночі та сході країни. Однак зафіксовано влучання дев’яти БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

Нагадаємо, Росія сама запропонувала встановити режим припинення вогню на Великдень. Втім, російські військові не дотримувалися перемирʼя та намагалися штурмувати позиції українських військових.