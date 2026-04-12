Виведення локомотива з ладу могло призвести до затримки руху на ділянці

Партизанський рух «АТЕШ» у неділю, 12 квітня, заявив про проведення диверсії на залізниці в Ростовській області, внаслідок якої було знищено тепловоз поблизу станції Лиховська.

Агенти руху стверджують, що локомотив повністю виведений з ладу та не підлягає відновленню. Водночас російська сторона офіційно цю інформацію не коментувала.

За даними «АТЕШу», Лиховський залізничний вузол використовується для транспортування військових вантажів – боєприпасів, пального та техніки, які можуть спрямовуватися на Запорізький напрямок фронту. Партизани оцінюють прямі збитки від знищення тепловоза більш ніж у 150 тис. доларів, однак зазначають, що фактичні втрати можуть бути значно більшими через можливі перебої в логістиці.

За їхніми словами, виведення локомотива з ладу могло призвести до затримки руху на ділянці, через що частина ешелонів залишилася в тилу.

«Поки РЖД шукають заміну, російські підрозділи на передовій залишаються без обіцяного поповнення боєзапасу», – наголосили партизани.

Нагадаємо, представники підпільного руху 5 квітня заявили про успішну диверсію на залізничній інфраструктурі в Брянській області Росії, завдяки якій три бригади росіян залишилися без боєприпасів.