Партизани здійснили диверсію на стратегічному залізничному вузлі росіян
Агенти руху опору вивели з ладу локомотив
Партизанський рух «АТЕШ» у неділю, 12 квітня, заявив про проведення диверсії на залізниці в Ростовській області, внаслідок якої було знищено тепловоз поблизу станції Лиховська.
Агенти руху стверджують, що локомотив повністю виведений з ладу та не підлягає відновленню. Водночас російська сторона офіційно цю інформацію не коментувала.
За даними «АТЕШу», Лиховський залізничний вузол використовується для транспортування військових вантажів – боєприпасів, пального та техніки, які можуть спрямовуватися на Запорізький напрямок фронту. Партизани оцінюють прямі збитки від знищення тепловоза більш ніж у 150 тис. доларів, однак зазначають, що фактичні втрати можуть бути значно більшими через можливі перебої в логістиці.
За їхніми словами, виведення локомотива з ладу могло призвести до затримки руху на ділянці, через що частина ешелонів залишилася в тилу.
«Поки РЖД шукають заміну, російські підрозділи на передовій залишаються без обіцяного поповнення боєзапасу», – наголосили партизани.
Нагадаємо, представники підпільного руху 5 квітня заявили про успішну диверсію на залізничній інфраструктурі в Брянській області Росії, завдяки якій три бригади росіян залишилися без боєприпасів.