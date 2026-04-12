Корабель Hui Yuan рухався до Іспанії з російського порту в Усть-Лузі

Берегова охорона Швеції затримала судно Hui Yuan під прапором Панами, яке рухалося з Росії Балтійським морем. Його екіпаж звинувачують у порушення екологічного законодавства, повідомив у неділю, 12 квітня, телеканал SVT.

За даними SVT, 11 квітня берегова охорона помітила, що під час миття балкера залишки перевезеного вугілля потрапляли у воду. Через це Швеція затримала судно та готується повідомити його капітану про підозру.

Зазначається, що корабель прямував з російського порту Усть-Луга до іспанського Лас-Пальмасу. Наразі він перебуває біля шведського Істаду.

Нагадаємо, 6 березня поліція і берегова охорона Швеції затримали у Балтійському морі 96-метрове вантажне судно Caffa, яке йшло під прапором Гвінеї, але не було зареєстроване в жодній країні. Ще влітку корабель ходив під прапором Росії. Більшість з екіпажу була росіянами.

За даними української сторони, Caffa брала участь у вивезенні зерна з окупованого Криму, та наразі перебуває під санкціями. 7 березня Швеція оголосила підозру члену екіпажу затриманого судна.